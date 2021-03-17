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Сегодня, 12:02

ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «НЕЙВА»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского банка «НЕЙВА», сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, банк «НЕЙВА» нарушал федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, кредитная организация «допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении.

После отзыва лицензии ЦБ назначил временную администрацию по управлению банком «НЕЙВА».

Отметим, что банк «НЕЙВА» занимал 188 место по объему активов в банковской системе РФ. В последнее время у него работало пять офисов в Екатеринбурге.

В середине марта банк «НЕЙВА» закрыл кредитно-кассовый офис «Ленина-Пушкина», который был расположен в самом центре города — рядом с площадью Труда и Плотинкой (точный адрес: Ленина, 36 / Пушкина,18 / Толмачева, 17). По словам представителей банка, причинами закрытия офиса стали высокая арендная плата и переход клиентов в онлайн.

В начале 2020 года банк «НЕЙВА» выставил на продажу главное офисное здание в Екатеринбурге на ул. Чапаева общей площадью порядка 5 тыс. кв. м. Данный объект кредитная организация оценила в 413 млн руб.

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