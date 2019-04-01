Жителей Екатеринбурга обвиняют в хищении средств кредитных организаций на сумму 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В Екатеринбурге по материалам полиции направлено в суд уголовное дело в отношении обвиняемых в аферах с банковскими кредитами, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД города.



По версии следствия, предполагаемый организатор мошеннической схемы 1985 года рождения, являясь кредитным брокером и директором коммерческой фирмы по оказанию консультационных услуг в сфере кредитования, в период с января по июнь 2018 года в составе группы похитил денежные средства кредитных организаций на сумму 2,4 млн руб.



«Данная схема выглядела следующим образом — финансовый специалист подыскивал клиентов, неспособных оплачивать взятые на себя кредитные обязательства (невысокий уровень заработной платы, отсутствие официального или постоянного места работы), после чего предлагал им за отдельную плату изготовить поддельные копии трудовых книжек, в которые вносилась не соответствующая действительности информация о месте трудоустройства и высоком уровне заработной платы, а также поддельные справки по форме банков для получения кредита, куда также вносились недостоверные сведения. После этого клиенты с «липовыми» документами должны были посетить как можно больше банков и оставить заявки на получение займа в размере до 1 млн руб. При положительном решении банков клиенты должны были в течение 3-6 месяцев исправно вносить ежемесячные платежи. После чего при посредничестве обвиняемого изготовлялись подложные документы о том, что заемщика уволили с работы, и, таким образом, он не сможет исполнять взятые на себя кредитные обязательства. Заемщик начинал процедуру банкротства и тем самым освобождался от требований кредиторов, а полученные по кредитам денежные средства оставлял себе. При этом обвиняемый получал 35% от полученной заемщиком суммы кредита», — говорится в сообщении.



Для реализации преступного замысла предполагаемый организатор мошеннической схемы привлек несколько сообщников.



Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», частями 2 и 3 статьи 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», частью 5 статьи 33, частью 5 статьи 327 УК РФ «Пособничество в использовании заведомо подложного документа».