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Спрос на загородную недвижимость на Среднем Урале за год вырос на 23%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2021 года вырос на 23% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя цена в этом сегменте за год выросла на 8%, до 1,3 млн руб. за один объект.

«Беспрецедентная эпидемиологическая ситуация и государственные меры поддержки в виде пролонгированной дачной амнистии, программы сельской ипотеки и дополнительных возможностей использования материнского капитала на строительство загородных домов спровоцировали повышенную активность как на рынке купли-продажи, так и аренды в течение предыдущего года», — заявил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

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