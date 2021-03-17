Спрос на загородную недвижимость на Среднем Урале за год вырос на 23%

Спрос на квартиры в пятиэтажных домах в Екатеринбурге за год вырос на 35%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Спрос на квартиры в пятиэтажных домах на вторичном рынке жилья Екатеринбурга (число ...