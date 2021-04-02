ММК примет участие в туристской выставке «ЛЕТО-2021» в Екатеринбурге

УрБК, Магнитогорск, 16.04.2021. Сегодня в Екатеринбурге открывается международная туристская выставка «ЛЕТО-2021». На стенде Магнитогорского металлургического комбината (ММК) гостей мероприятия познакомят с туристическим и рекреационным потенциалом Магнитогорска и его окрестностей, в том числе возможностями промышленного туризма.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, объединенная экспозиция администрации Магнитогорска, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» расскажет о широких возможностях для активного и интересного отдыха, открывающихся в Магнитогорске и близлежащих местах.



«Компания «ММК-Курорт» представит разнообразную палитру спортивно-туристического и оздоровительного отдыха, сосредоточенную на базе санаторно-курортной инфраструктуры ПАО «ММК». ММК-Курорт объединяет под своим началом такие объекты социальной сферы, как горнолыжные центры «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск», санаторий «Юбилейный», дом отдыха «Абзаково» и др. По своим масштабам и уровню развития санаторно-курортная инфраструктура ММК по праву занимает ведущие позиции в горно-металлургическом комплексе России. Санатории и горнолыжные центры комбината не раз отмечались на различных престижных конкурсах и занимали высокие места в профильных рейтингах», — говорится в сообщении.



В программе работы выставки запланированы различные мероприятия, в числе которых — пленарное заседание на тему «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», международная конференция «Отдых и лечение», секция «Инвестиционные проекты в сфере туризма».



Еще один пункт программы — круглый стол по развитию промышленного туризма «Металл: от Аркаима и Демидовых до космических полетов и робота Федора». Здесь в числе прочего будет представлен успешный опыт развития промышленного туризма на ММК. Магнитогорск включен в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 год. Развитие данного направления на ММК началось еще осенью 2018 года, когда были разработаны и запущены в работу сразу четыре экскурсионных маршрута — два взрослых и два маршрута, ориентированные на детей. Позднее были разработаны два новых маршрута. Увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии смогли по достоинству оценить тысячи магнитогорцев и гостей города металлургов. Всего с начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетили около 15 тыс. человек.



К 75-летию Победы был подготовлен цикл виртуальных (из-за противоэпидемических ограничений) экскурсий «Маршрут Победы», рассказывающий о вкладе Магнитки в разгром немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. За цикл этих виртуальных экскурсий в феврале нынешнего года ММК был отмечен в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» на Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. Годом ранее комбинат уже становился лауреатом этой премии сразу в двух номинациях.



Отмечается, что улучшение эпидемиологической обстановки позволило в полном объеме возобновить промышленные экскурсии на ММК. Доступны для всех желающих и видеоэкскурсии, подготовленные в рамках проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК».



Международная туристская выставка «ЛЕТО-2021» проходит 16-17 апреля 2021 года в Ельцин Центре Екатеринбурга. Организаторы мероприятия: компания «ЭКСПОКОМ» и Уральская Ассоциация Туризма при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и правительства Свердловской области. Предыдущая выставка «ЛЕТО 2020» признана крупнейшей региональной выставкой России, участие в которой приняли свыше 250 экспонентов и которую посетили более 8 тыс. гостей.