Число пользователей Системы быстрых платежей превысило 12 млн человек

УрБК, Москва, 16.04.2021. Общее число пользователей Системы быстрых платежей (СБП) в России превысило 12 млн человек. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева.



После запуска СБП пользователи совершили 240 млн операций на сумму 1,6 трлн руб. (данные на 31 марта). В настоящее время к системе подключено уже 213 банков.



Система быстрых платежей — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП.