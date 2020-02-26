Главу Екатеринбурга Алексея Орлова избрали членом совета СОСПП

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Главу Екатеринбурга Алексея Орлова избрали членом совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такое решение было принято на общем годовом собрании СОСПП.
«В новом статусе Алексей Орлов будет принимать активное участие в работе совета, в частности, содействовать формированию конструктивного сотрудничества между городскими властями и представителями бизнеса. Эта сфера деятельности хорошо знакома Главе Екатеринбурга. Так, ранее он принимал непосредственное участие в организации главной промышленной выставки Екатеринбурга «Иннопром», которая уже давно расширила свою географию и проходит как в уральской столице, так и в крупнейших странах мира», — говорится в сообщении.
Напомним, что в феврале А. Орлов презентовал комплексную программу развития Екатеринбурга «Пять Д», сформулированную в виде пяти ключевых направлений. Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»).
СОСПП был образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей — физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций. В его состав входят более 500 предприятий, действующих на территории Среднего Урала, 15 отраслевых региональных союзов. Численность работающих на предприятиях и организациях, являющихся членами СОСПП, достигает около 1 млн человек.
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