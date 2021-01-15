Финансовым учреждениям США запретили покупать на первичном рынке российские гособлигации

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против РФ, сообщает «БКС Экспресс» со ссылкой на сайт Белого дома.



«Казначейство издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 г. ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния РФ, Министерством финансов РФ; а также предоставление ссуд в рублях или в другой валюте ЦБ РФ, Фонду национального благосостояния РФ или Минфину РФ», — отмечается в сообщении на сайте Белого дома.



По данным Банка России, доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) в феврале 2021 года составляла 22%. Основными покупателями на аукционах ОФЗ в феврале были российские системно значимые банки и некредитные финансовые организации: их доли покупок составляли 43% и 30% соответственно.



Ранее стало известно, что Минпромторг США исключил из санкционного списка корпорацию «ВСМПО-Ависма». Как писала газета «Коммерсантъ», основанием для исключения из перечня стало то, что уральская компания не использует технологии США. О включении «ВСМПО-Ависма» в санкционный список стало известно в конце 2020 года. Кроме корпорации под санкции попал Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ).