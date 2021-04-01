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Свердловский минстрой определил круг лиц для подачи заявок на реализацию проектов КРТ

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Министерство строительства Свердловской области составило список ведомств и организаций, которые могут инициировать реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Как следует из приказа министерства, заявку на определенный участок для проведения реновации могут подать правительство Свердловской области, главы муниципальных образований, сам минстрой, а также «юридические лица».

По утвержденному механизму, заявка сначала будет направлена на рассмотрение руководителю муниципалитета. Затем ее должно согласовать министерство строительства региона.

Напомним, что 24 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий. Ранее законопроект о КРТ утвердило региональное Заксобрание.

Федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям. Принятый закон о КРТ во многом носит рамочный характер. Все детали будут прописаны в отдельных правовых актах, которые планируют подготовить к III кварталу 2021 года. Первые площадки КРТ уже определены. Уже известно, что реновация Екатеринбурга начнется с микрорайона Уралмаш.

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