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Гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев поздравил СОСПП с 30-летием

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Сегодня, 15 апреля, отмечает 30-летие Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) — наиболее авторитетное бизнес-объединение области. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

В рамках Союза работает 7 отраслевых комитетов и 8 комиссий, участие в них принимают крупнейшие предприятия региона. Цель СОСПП — выстраивание эффективного взаимодействия бизнеса и власти в решении стратегических задач региона.

Гендиректор компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев отмечает, что за годы работы комитета застройщикам и властям удалось сделать многое: построить в области современные производства строительных материалов, внедрить новые технологии и высокие стандарты качества строительства, приложить усилия к корректировке профильных законов и норм, обеспечивающих региону устойчивое развитие.

Гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев поздравил СОСПП с 30-летием
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Сейчас перед нами стоят масштабные задачи — необходимо решить вопросы по сокращению сроков техприсоединения к сетям, наработке принципов и механизмов комплексного подхода при обновлении застроенных территорий. Нам предстоит разработать и применять алгоритмы восстановления памятников и их интеграции в жизнь города. Однако нет сомнения, что мы сможем решить эти задачи, сможем консолидировать наши знания, опыт и желание развивать регион. За годы работы комитета мы научились главному — слышать друг друга, искать и находить компромиссы. Уверен, работа по комплексному обновлению Екатеринбурга, которая стартует в юбилейный год СОСПП, позволит нашему городу и области выйти на новый уровень развития, обеспечить новые возможности для жителей жить комфортно, интересно и счастливо. Поздравляю членов Союза с юбилеем, желаю эффективной работы и успехов!», — сказал Валерий Ананьев.

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