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Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,09%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. По состоянию на 15 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 64 тыс. 999 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 14 апреля число безработных составляло 65 тыс. 832 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 833 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,09%.

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