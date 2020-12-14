Естественная убыль населения Свердловской области в январе-феврале превысила 5,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-феврале 2021 года составила 5 тыс. 537 человек, сообщает Свердловскстат.



За два месяца текущего года в регионе родились 6 тыс. 260 человек, скончались 11 тыс. 797 человек.



Для сравнения: в январе-феврале 2020 года естественная убыль населения Среднего Урала составила 2 тыс. 734 человека, число родившихся — 6 тыс. 950 человек, умерших — 9 тыс. 684 человека.