УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:20

Естественная убыль населения Свердловской области в январе-феврале превысила 5,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-феврале 2021 года составила 5 тыс. 537 человек, сообщает Свердловскстат.

За два месяца текущего года в регионе родились 6 тыс. 260 человек, скончались 11 тыс. 797 человек.

Для сравнения: в январе-феврале 2020 года естественная убыль населения Среднего Урала составила 2 тыс. 734 человека, число родившихся — 6 тыс. 950 человек, умерших — 9 тыс. 684 человека.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.12.2020 Естественная убыль населения Свердловской области в январе-октябре составила 15,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-октябре 2020 года составила ...

12.11.2020 Естественная убыль населения Свердловской области в январе-сентябре превысила 13 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-сентябре 2020 года составила ...

14.07.2020 Естественная убыль населения Свердловской области в январе-мае составила 6,5 тыс. человек

Естественная убыль населения Свердловской области в январе-мае 2020 года составила 6 тыс. 533 человека, сообщает ...

14.07.2020 Естественная убыль населения Свердловской области в январе-мае составила 6,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2020. Естественная убыль населения Свердловской области в январе-мае 2020 года составила 6 ...

18.03.2020 В Свердловской области естественная убыль населения в январе превысила 1,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2020. На Среднем Урале естественная убыль населения в январе 2020 года составила 1 тыс. 509 ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей16.03.2021Хроники пандемии17.03.2021Эксперимент забуксовал16.03.2021База для реновации18.03.2021Последняя пауза регулятора
Архив новостей
Апрель 2021 (362)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18