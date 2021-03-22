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На Южном Урале средний размер выданных в марте потребкредитов увеличился на 23%

УрБК, Челябинск, 15.04.2021. Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области в марте 2021 вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (198 тыс. 516 руб.) и составил 245 тыс. 007 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 19-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первой строчке по среднему размеру выданных в марте этого года потребкредитов оказалась Москва (565,8 тыс. руб.), на второй — Ханты-Мансийский АО (424,4 тыс. руб.), на третьей — Московская область (422 тыс. руб.), на четвертой — Санкт-Петербург (411,1 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Ленинградская область (316,5 тыс. руб.).

В целом по стране в марте текущего года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 282,7 тыс. руб., что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (231,3 тыс. руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в феврале-марте 2021 года средний чек потребкредита существенно вырос, обновив рекордные уровни. По его словам, увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения выдачи потребкредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию.

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