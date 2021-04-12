Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 30 коп., евро — на 1 руб. 69 коп.

УрБК, Москва, 15.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос 1 руб., 30 коп., до 76,98 руб., курс евро — на 1 руб. 69 коп., до 92,23 руб.