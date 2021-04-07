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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта строительства жилых зданий в квартале № 4

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило тендер на разработку проекта строительства жилых зданий в квартале № 4.

Предмет тендера — право заключения договора на разработку эскизного проекта, инженерных изысканий, проектной и рабочей документации с созданием информационной модели объектов капитального строительства «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала 4 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 4.11».

Извещение размещено на электронной торговой площадке В2В-center под № 2631187.

Дата и время окончания приема заявок: 23 апреля 2021 года в 12.00 местного времени.

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