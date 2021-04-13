В Свердловской области выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 84 тыс. 464 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 894. За сутки из больниц выписано 140 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 77 тыс. 977 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 944 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 675 тыс. 153 человека. За сутки зарегистрировано 398 летальных случаев (всего 104 тыс. 398), выздоровели 10 тыс. 225 человек (всего 4 млн 301 тыс. 448).