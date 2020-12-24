Половина компаний в России не планирует вакцинировать сотрудников от коронавируса

УрБК, Москва, 15.04.2021. Половина российских компаний (50%) не намерены проводить вакцинацию сотрудников против COVID-19 в ближайшие месяцы. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного сервисом по поиску работы hh.ru.
Провести вакцинацию сотрудников в ближайшее время собираются 15% работодателей, еще в 23% компаний этот опрос обсуждается, но решение пока не принято, остальные затруднились ответить.
Из тех, кто не планирует прививать работников, 36% заявили, что это бесполезная трата денег. Еще 23% заверили, что в их компании риски заражения сотрудников минимальны, поэтому в вакцинации нет нужды. 18% сообщили, что у компании просто нет на это денег.
При этом 42% работодателей считают, что с сотрудниками, которые отказались вакцинироваться от COVID-19, нужно провести разъяснительную работу, чтобы убедить в важности этого для здоровья персонала и стабильности в компании. В то же время 58% считают вакцинацию личным решением каждого и поэтому уверены, что ничего предпринимать не нужно.
УрБК, Москва, 24.12.2020. Треть российских компаний ориентируется на сохранение удаленного формата работы в течение ...17.11.2020 Более половины российских компаний не снижали затраты на персонал во время первой волны COVID-19
УрБК, Москва, 17.11.2020. 53% российских компаний не снижали затраты на персонал во время первой волны коронавируса, ...21.10.2019 Каждая десятая российская компания планирует провести сокращение персонала в 2020 году
УрБК, Москва, 21.10.2019. Практически каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в 2020 году, ...15.03.2016 Почти треть россиских работодателей планируют сокращение персонала во II квартале
Во II квартале 2016 года 27% работодателей планируют сокращение персонала. Об этом сообщает служба исследований ...15.03.2016 В России 27% работодателей планируют сокращение персонала во II квартале 2016 года
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2016. Во II квартале 2016 года 27% работодателей планируют сокращение персонала. Об этом ...