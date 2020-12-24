Половина компаний в России не планирует вакцинировать сотрудников от коронавируса

УрБК, Москва, 15.04.2021. Половина российских компаний (50%) не намерены проводить вакцинацию сотрудников против COVID-19 в ближайшие месяцы. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного сервисом по поиску работы hh.ru.



Провести вакцинацию сотрудников в ближайшее время собираются 15% работодателей, еще в 23% компаний этот опрос обсуждается, но решение пока не принято, остальные затруднились ответить.



Из тех, кто не планирует прививать работников, 36% заявили, что это бесполезная трата денег. Еще 23% заверили, что в их компании риски заражения сотрудников минимальны, поэтому в вакцинации нет нужды. 18% сообщили, что у компании просто нет на это денег.



При этом 42% работодателей считают, что с сотрудниками, которые отказались вакцинироваться от COVID-19, нужно провести разъяснительную работу, чтобы убедить в важности этого для здоровья персонала и стабильности в компании. В то же время 58% считают вакцинацию личным решением каждого и поэтому уверены, что ничего предпринимать не нужно.