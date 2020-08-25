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Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов на сумму более 2,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 2,8 млн руб.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов».

«По версии следствия, обвиняемый, являясь участником внешнеэкономической деятельности, в период с августа по сентябрь 2020 года организовал перемещение на территорию иностранного государства пиломатериала хвойных пород объемом не менее 320 куб. м на сумму свыше 2,8 млн руб.», — говорится в сообщении.

Преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело будет направлено в Троицкий районный суд Челябинской области.

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