В России за чертой бедности проживают почти 18 млн человек

По итогам 2020 года средняя численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 17,8 млн человек (в 2019 году — 18,1 млн человек), сообщает Росстат.
Доля малоимущих от общей численности населения за год снизилась с 12,3 до 12,1%.
Отметим, что в IV квартале 2020 года за чертой бедности проживали 13,5 млн россиян (в IV квартале 2019 года — также 13,5 млн человек).
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