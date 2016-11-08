В России за чертой бедности проживают почти 18 млн человек

По итогам 2020 года средняя численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 17,8 млн человек (в 2019 году — 18,1 млн человек), сообщает Росстат.



Доля малоимущих от общей численности населения за год снизилась с 12,3 до 12,1%.



Отметим, что в IV квартале 2020 года за чертой бедности проживали 13,5 млн россиян (в IV квартале 2019 года — также 13,5 млн человек).