С начала 2021 года яйца в России подорожали на 11,6%

УрБК, Москва, 15.04.2021. С 1 января по 12 апреля 2021 года цены на яйца в России выросли на 11,6%, говорится в материалах Росстата.
При этом с 6 по 12 апреля 2021 года цены на продукцию выросли на 2,3% в сравнении с предыдущей неделей. Мясо курицы с начала года в стране подорожало на 14,6%, за минувшую неделю цены не изменились.
Также за указанный выше период существенно подорожали морковь (+2,6%), картофель (+1,8%), капуста (+1,5%), лук (+1,1%). С начала 2021 года морковь подорожала на 39,6%, картофель — на 35,8%, лук — на 21,4%, капуста — на 17,2%.
Также с 6 по 12 апреля 2021 года выросли цены на сахар (+0,7%), подсолнечное масло (+0,1%), рис (на 0,3%), черный и пшеничный хлеб (на 0,2%).
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