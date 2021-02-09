УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:58

С начала 2021 года яйца в России подорожали на 11,6%

УрБК, Москва, 15.04.2021. С 1 января по 12 апреля 2021 года цены на яйца в России выросли на 11,6%, говорится в материалах Росстата.

При этом с 6 по 12 апреля 2021 года цены на продукцию выросли на 2,3% в сравнении с предыдущей неделей. Мясо курицы с начала года в стране подорожало на 14,6%, за минувшую неделю цены не изменились.

Также за указанный выше период существенно подорожали морковь (+2,6%), картофель (+1,8%), капуста (+1,5%), лук (+1,1%). С начала 2021 года морковь подорожала на 39,6%, картофель — на 35,8%, лук — на 21,4%, капуста — на 17,2%.

Также с 6 по 12 апреля 2021 года выросли цены на сахар (+0,7%), подсолнечное масло (+0,1%), рис (на 0,3%), черный и пшеничный хлеб (на 0,2%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.02.2021 На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 10,19%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Средние потребительские цены на картофель в Свердловской области в январе 2021 года ...

21.01.2021 На Среднем Урале цены на черный чай за неделю выросли на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. С 11 по 18 января 2021 года средние потребительские цены на черный чай в Свердловской ...

14.11.2013 Росстат: за неделю цены на яйца выросли на 2,8%

УрБК, Москва, 14.11.2013. За период 6 по 11 ноября 2013 года индекс потребительских цен по оценке Росстата составил ...

02.09.2010 В августе 2010 года потребительские цены в России выросли на 0,6%

УрБК, Москва, 02.09.2010. За период с 24 по 30 августа 2010 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, ...

15.04.2010 С начала 2010 года цены в России выросли на 3,3%

УрБК, Москва, 15.04.2010. За период с 6 по 12 апреля 2010 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей16.03.2021Хроники пандемии17.03.2021Эксперимент забуксовал16.03.2021База для реновации18.03.2021Последняя пауза регулятора
Архив новостей
Апрель 2021 (362)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18