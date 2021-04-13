Руководство Екатеринбурга договорилось с СвЖД о беспрепятственном доступе в парк УрГУПС

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Руководство Свердловской железной дороги (входит в ОАО «РЖД») поддержало позицию главы Екатеринбурга Алексея Орлова о беспрепятственном доступе горожан в парк УрГУПС. Об этом сообщается в Instagram-профиле главы города.
«Позиция по парку УрГУПСа у меня однозначная. Парк должен быть максимально открыт для проведения досуга жителей Екатеринбурга. Рад, что и руководители железной дороги разделяют эту позицию и поддерживают нас. Совместно мы будем вести переговоры с Росжелдором и руководством вуза. Надеемся на конструктивный разговор. Мы приложим все усилия, чтобы решить этот вопрос в пользу жителей Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Ранее руководство УрГУПС приняло решение огородить территорию парка. Данное решение было объяснено антитеррористическими мерами.
Добавим, что развитие зон отдыха в городе является одним из пунктов программы Алексея Орлова. В ней подразумевается пять драйверов («Пять Д») развития Екатеринбурга. Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»).
Кроме того, драйверами программы являются создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).
Программа главы Екатеринбурга получила поддержку депутатов гордумы и представителей бизнес-сообщества муниципалитета.
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