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ЧТПЗ направит на установку газоочистного оборудования более 180 млн рублей

УрБК, Челябинск, 15.04.2021. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), реализовал первый этап проекта по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования.

Как сообщает пресс-служба компании, на предприятии введена в эксплуатацию новая установка, которая позволяет ежегодно очищать до 6 млн кубометров загрязненного воздуха с коэффициентом очистки 99,9%.

«Газоочистная установка станков плазменной резки труб большого диаметра оборудована 32 фильтровальными мембранными элементами и очищает воздух от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей, которые оказывают влияние на окружающую среду», — говорится в сообщении.

ЧТПЗ направит на установку газоочистного оборудования более 180 млн рублей
Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ

«Установка и реконструкция газоочистного оборудования с применением наилучших доступных технологий — одна из приоритетных задач предприятия в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». До конца 2022 года современное газоочистное оборудование установят еще на двух трубопрокатных производствах ЧТПЗ. Общий объем инвестиций в проект до 2024 года составит более 180 млн рублей», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Отмечается, что ЧТПЗ в числе первых промышленных предприятий Челябинска выступил с инициативой по установке и реконструкции газоочистного оборудования по улавливанию и очистке от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей. Проект модернизации реализуется в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного предприятием с министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и правительством Челябинской области. Эта инициатива включена в перечень мероприятий плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Челябинска, утвержденного в соответствии с федеральным проектом «Чистый воздух».

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