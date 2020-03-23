Удаленная работа — инструкция по выживанию

Многие считают, что удаленная работа приносит исключительно удовольствие и радость. Конечно, она дает больше свободы, ведь теперь не нужно каждое утро ехать в офис. Но есть и определенные минусы в работе из дома.



В первую очередь, может быть сложно найти желаемую вакансию. Поможет в этом распределение сфер деятельности по категориям на сервисе Freelancehunt.ru. Чтобы удаленная работа приносила прибыль и удовольствие, стоит заранее ознакомиться с возможными трудностями.







Ненормированный график работы и регулярные переработки



Для многих удаленка — это возможность получить свободу и избавиться от необходимости постоянно находиться в офисе. Хорошо, когда в компании есть определенные часы работы, которые соблюдают все удаленные сотрудники. Но если планировать рабочий график приходится самостоятельно, это может привести к постоянным переработкам из-за неправильно организованного процесса.



Чтобы не столкнуться с переработками и полным отсутствием личной жизни, нужно научиться правильно планировать свою работу и время. Все проекты и задачи расставляются по степени важности и срокам сдачи. Устанавливается четкое количество рабочих часов. И от этого плана нельзя отклоняться. Таким образом, можно будет вовремя сдавать проекты и избежать переработки.



Отсутствие прямого обмена знаниями и опытом с коллегами



С этой проблемой часто сталкиваются многие удаленщики. Отсутствие обмена знаниями и опытом с коллегами может лишить возможности обсуждать различные технические новинки и заниматься совершенствованием своих профессиональных навыков.



Чтобы всегда оставаться востребованным специалистом в конкретной сфере, стоит постоянно развиваться, участвовать в тематических форумах и сообществах, использовать различные каналы коммуникации с другими сотрудниками.



Не стоит отказываться и от встреч в реальной жизни. Например, можно посещать различные тренинги, семинары, а также клубы по интересам. Все эти мероприятия проводятся достаточно часто и дают возможность пообщаться с коллегами.



Различные отвлекающие факторы



Удаленная работа имеет один серьезный недостаток — все время что-то отвлекает от выполнения задачи. Это могут быть самые разные домашние вопросы, непрекращающиеся звонки друзей и родственников, ответы на письма работодателя и т. д. В результате график ломается, и можно сорвать все сроки сдачи работы. Это покажет вас в глазах работодателя как не очень ответственного сотрудника и испортит репутацию.



Есть способ избежать этой проблемы: организованность и самодисциплина. Они играют важную роль в организации удаленной работы. Нужно составить четкий график на день с учетом перерыва на различные отвлекающие факторы.



Минимум общения



Для некоторых отсутствие социального общения может стать серьезной проблемой и привести даже к затяжной депрессии. Сводится к минимуму общение с семьей, так как дома вы все равно должны выполнять рабочие обязанности, а не уделять время близким, когда они захотят.



Чтобы победить социальную изоляцию, не забывайте о выходных и отпуске, старайтесь при любой возможности выходить в люди. Используя этот совет, можно поддерживать контакт с друзьями и коллегами. Хороший вариант — периодически работать в кафе, конечно, если не будет сильно отвлекать шум. Отличным решением будет хобби, чтобы хоть несколько часов в неделю заниматься любимым делом.



Преимущества удаленной работы



Несмотря на наличие определенных минусов, удаленная работа имеет и положительные стороны. В первую очередь можно заниматься любимым делом и работать в комфортной обстановке. Не придется постоянно ездить в офис или носить неудобные деловые костюмы. Можно выбрать работу по душе и построить карьеру даже удаленно.



Изучите опыт коллег, которые также поначалу сталкивались с трудностями, но нашли эффективные пути решения всех проблем. Вам остается только довериться им и постараться перенять их опыт.