Свердловские операторы связи предупредили о рисках для IT-отрасли из-за внедрения «закона Яровой»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Уральская ассоциация операторов связи (УралАОС) направила в ФСБ и Минцифры РФ письмо с предупреждением о рисках для IT-отрасли в случае применения всех нормативов «закона Яровой». Об этом сообщается на сайте организации.



Как полагают авторы обращения, применение нормативной базы создаст риски для интернет-банкинга, а также для сервисов по продаже авиабилетов и номеров отелей.



«Не готова к нововведениям и банковская система страны: система SWIFT, созданная для проведения международных переводов, не использует российские алгоритмы шифрования», — говорится в сообщении.



Ряд пунктов закона в УралАОС считают бессмысленными. В частности, документ обязывает расшифровывать и хранить трафик. Однако в ассоциации указали, что в настоящее время 96% трафика передается в зашифрованном виде. Соответственно, операторам связи придется хранить совершенно нечитаемую информацию.



«Операторы связи готовы выполнять нормы «Пакета Яровой», в том числе частично за счет собственных средств. Профильное сообщество осознает, что такие сложные и дорогостоящие мероприятия необходимы для решения вопросов безопасности государства, но нельзя доводить их до профанации, когда «сырые» и непродуманные постановления правительства абсолютно невыполнимы на практике», — говорится в письме.



Соответственно, как полагают в УралАОС, применение всех нормативов закона в конечном счете приведет к банкротству средних и малых IT-компаний.