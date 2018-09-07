Россельхознадзор выявил множественные нарушения ветеринарного законодательства на предприятии «Мясное раздолье»

УрБК, Челябинск, 15.04.2021. Управление Россельхознадзора по Челябинской области выявило нарушения ветеринарного законодательства в ООО «Мясное раздолье». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В ходе внеплановой выездной проверки, проведенной челябинским Россельхознадзором, установлено, что на предприятии в камерах для хранения готовой продукции отсутствуют приборы учета параметров воздуха; в производственном цехе (участок фаршесоставления) фарш мясной находится в пластиковых контейнерах без маркировки (отсутствует наименование продукции, даты и час ее выработки, что нарушает прослеживаемость продукции); в программе производственного контроля не предусмотрена обязательная процедура безопасности, основанная на принципах ХАССП», — говорится в сообщении.



Также инспекторам службы удалось установить, что у предприятия имеется сертификат соответствия на выпускаемую продукцию (говядина, свинина), выданный с нарушениями: в нем не отражены необходимые лабораторные исследования (отсутствуют сведения о проведении исследований по микробиологическим и гигиеническим показателям (токсичные элементы, пестициды, остатки лекарственных средств)).



Кроме того, испытательная лаборатория не внесена в Реестр аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы по аккредитации, и, соответственно, протоколы испытаний, оформленные данной испытательной лабораторией, не могут служить основанием для оформления сертификата соответствия.



Все это является нарушением федеральных законов «О техническом регулировании», технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 201/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».



Управление Россельхознадзора привлекло ООО «Мясное раздолье» к ответственности по трем статьям КоАП РФ (части 1 статьи 14.43, части 1 статьи 14.44, статьи 14.45) и установило сроки для устранения нарушений.