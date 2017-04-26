За последние полгода показатель долговой нагрузки вырос у всех категорий российских заемщиков

УрБК, Москва, 15.04.2021. С 1 октября 2020 по 1 апреля 2021 года показатель долговой нагрузки (ПДН) вырос во всех категориях российских заемщиков независимо от уровня доходов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом, согласно исследованию, меньше всего за последние полгода ПДН вырос в сегменте заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) — до 29,49% (на 0,25 процентного пункта (п. п.)). В то же время у заемщиков со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.) ПДН увеличился на 0,66 п. п. (до 25,82%), а у имеющих наибольшие доходы (свыше 40 тыс. руб.) — на 0,52 п. п. (до 21,39%).



Помимо этого, самые высокие показатели долговой нагрузки у граждан с доходами ниже среднего были отмечены в Амурской области (36,6%), Республике Мордовия (35,5%) и Красноярском крае (34,7%).



Регионами с самым большим ПДН у граждан со средними доходами стали Амурская область (29,68%), Забайкальский край (27,47%) и Республика Бурятия (27,25%).



Кроме того, у граждан с доходами выше среднего наибольший ПДН был отмечен в Амурской области (23,58%), Забайкальском крае (21,36%) и Республике Бурятия (20,51%).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, у граждан с наименьшими доходами рост ПДН оказался самым незначительным. По его словам, во многом это связано с тем, что банки придерживаются консервативной кредитной политики и стараются не выдавать займы заемщикам с высоким уровнем кредитного риска.