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Челябинские таможенники пресекли ввоз на Урал около 2,6 тонны семян кукурузы из Казахстана

УрБК, Челябинск, 14.04.2021. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли попытку ввоза на Урал около 2,6 т семян кукурузы элитных сортов без фитосанитарного сертификата, 178 бутылок безакцизного коньяка и 1 тыс. 440 упаковок некурительного табака (снюса).

Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, транспортное средство было остановлено вблизи города Троицка, запрещенный груз предназначался для доставки в Екатеринбург.

«Снюс, как товар, запрещенный к ввозу на территорию России, челябинские таможенники вернули обратно в Казахстан. Алкогольная продукция изъята Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте. Семена кукурузы переданы в Управление Россельхознадзора по Челябинской области», — комментирует пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

По факту нарушения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции возбуждено административное производство, предусмотренное статьей 10.2 КоАП РФ. Товар возвращен на территорию Республики Казахстан, уточняют в Челябинской таможне.

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