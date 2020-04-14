Российские производители риса снова анонсировали рост цен

Производители риса в Краснодарском крае предупредили о росте цен на свою продукцию из-за сокращения посевных площадей, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный рисовый союз.
По словам представителей отрасли, в текущем году посевные площади будут сокращены на 120 тыс. га в сравнении с 2020 годом.
Рисоводы Краснодарского края после снижения посевных площадей прогнозируют рост оптовых, а впоследствии и розничных цен на крупу из-за увеличения прямых затрат на выращивание, сообщили журналистам в пресс-службе Южного рисового союза в среду.
«Результатом этого может стать не только снижение объемов производства, но и на фоне роста основных статей затрат (ГСМ, электроэнергия, удобрения, агрохимикаты) соответствующий рост оптовых цен на крупу», — заявили в организации.
Кроме того, у аграриев выросли расходы на подачу и отведение воды из рисовых чеков.
Напомним, ранее производители этой продукции повышали цены в марте 2020 года на фоне ажиотажного спроса в стране из-за угрозы введения локдауна.
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