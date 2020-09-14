«Россети» подвели итоги года работы в условиях пандемии коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Компания «Россети» с марта 2020 года реализует комплекс мер по противодействию распространению COVID-19. Сегодня ключевым направлением работы является создание всех условий для вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает департамент по связям с общественностью компании.



В компаниях Группы «Россети» развернута информационная кампания, которая призвана ответить на вопросы, связанные с организационными и медицинскими аспектами вакцинации: организованы тематические горячие линии с медицинскими специалистами; проводятся встречи коллективов с врачами и экспертами; используются средства телемедицины в рамках программы дополнительного медицинского страхования, а также ведется распространение информационных и справочных материалов в офисах, на корпоративном портале, через e-mail рассылки.



Отмечается, что вся работа проходит в плотном взаимодействии с региональными органами здравоохранения. Вакцинация желающих производится в офисах, а также в ближайших к месту работы лечебных учреждениях. На сегодняшний день вакцинировалось более 10% сотрудников. Как показывают опросы, до 1 июня планируют получить прививку еще не менее 36 тыс. энергетиков (16% сотрудников).



На протяжении всего года реализуются мероприятия, которые позволили свести к минимуму риски заболеваний сотрудников. В том числе — на пике ограничений 70% сотрудников аппаратов управления и 28% персонала производственного блока было переведено на работу в удаленном режиме без снижения эффективности деятельности.



Помимо этого, регулярное тестирование на COVID-19 стало обязательной частью организации рабочего процесса. В общей сложности проведено свыше 548 тыс. 900 тестов. Также за год работы в условиях пандемии сотрудникам выдано 31,4 млн единиц средств индивидуальной защиты, сформирован постоянно пополняемый запас масок и антисептиков.



В период нерабочих дней «Россети» сохранили полную занятость и уровень доходов персонала. Выплачены надбавки 132 тыс. 063 сотрудникам, обеспечившим надежность электроснабжения и непрерывность производственных процессов (до 30% оклада).



Компания полностью выполнила требования региональных органов власти и Роспотребнадзора (термометрия, дезинфекция помещений, карантинные меры и др.), реализовала информационные кампании о мерах профилактики COVID-19. Также были открыты горячие линии и чаты с личным участием руководства.