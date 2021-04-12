В Екатеринбурге мошенники снова обманули жительницу Екатеринбурга под предлогом выплаты дивидендов от МММ

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Жительница Екатеринбурга перечислила на счета телефонных мошенников, обещавших якобы причитающуюся ей прибыль от вложения средств в МММ, почти 2 млн руб.



Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России, в полицию поступило заявление местной жительницы 1953 года рождения. Она сообщила, что ей в течение нескольких дней настойчиво звонили неизвестные и предлагали получить якобы причитающиеся денежные средства за вклад в финансовую пирамиду Мавроди. При этом ранее женщина действительно вкладывала в МММ свои деньги. Мошенники говорили, что ей причитаются сотни тысяч рублей, а для их получения нужно заплатить налог. Пострадавшая согласилась и перевела свои сбережения на счета злоумышленников.



Затем звонившие начали под разными предлогами убеждать женщину отдать им еще больше денег. Например, они говорили, что она является неплатежеспособным клиентом банка, и для получения причитающейся прибыли ей необходимо показать движение средств по счету. Помимо этого, женщине угрожали уголовным делом, обещая «решить вопрос», если она приобретет еврооблигации, а затем выплатит брокеру проценты.



В результате заявительница несколько раз оформляла кредиты в банках и переводила деньги на неизвестные счета. В совокупности женщина отдала мошенникам 1 млн 933 тыс. руб.



В итоге в полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Напомним, что в начале этого месяца в результате реализации этой же схемы с обещанием выгоды от вложений средств в МММ жительница Екатеринбурга перевела на счета мошенников 328 тыс. руб.