Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 66 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. По состоянию на 14 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 65 тыс. 832 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 12 апреля число безработных составляло 67 тыс. 197 человек. Таким образом, за последние два дня показатель сократился на 1 тыс. 365 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,13%.