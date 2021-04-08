Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 57 коп., евро — на 1 руб. 38 коп.

УрБК, Москва, 14.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился 1 руб., 57 коп., до 75,68 руб., курс евро — на 1 руб. 38 коп., до 90,54 руб.