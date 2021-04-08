Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 57 коп., евро — на 1 руб. 38 коп.

УрБК, Москва, 14.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился 1 руб., 57 коп., до 75,68 руб., курс евро — на 1 руб. 38 коп., до 90,54 руб.
УрБК, Москва, 13.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2021 года. Курс долл. ...08.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 08.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2021 года. Курс долл. ...31.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2021 года. Курс долл. ...25.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 25.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 февраля 2021 года. Курс долл. ...11.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 13 коп.
УрБК, Москва, 11.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2021 года. Курс долл. ...