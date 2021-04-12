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Стандарт комплексного благоустройства Екатеринбурга дополнят новыми критериями

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. В совете по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга разработали дополнительные рекомендации к техзаданию на разработку стандарта комплексного благоустройства набережных, парков, скверов и бульваров.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, о структуре будущего документа членам совета рассказал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Он пояснил, что цель разработки стандарта — повысить качество проектных решений по благоустройству рекреационных зон.

По словам Андрея Молокова, основными критериями качества общественных пространств, которыми департамент будет руководствоваться при рассмотрении проектов, являются безопасность, комфорт, идентичность и разнообразие, современность и актуальность, экологичность и здоровье, а также эффективность управления.

Для этого в документе будут созданы специальные блоки. Например, раздел «общие положения» должен включать следующие пункты: стратегию развития набережных, парков, скверов, бульваров с учетом градостроительных, экологических и социокультурных тенденций, принципы устойчивого развития территорий, область применения стандарта, глоссарий, рекомендации по предпроектному исследованию, разработке, обсуждению и согласованию концепций, дизайн-проектов, эскизных проектов благоустройства местностей.

В разделе «рекомендация по эксплуатации реализованного проекта благоустройства» разработчикам документа необходимо будет предусмотреть возможные модели управления, а также рекомендации по эксплуатации территории. Также предлагается разработать разделы с рекомендациями по ассортименту зеленых насаждений, типовым деталям и узлам.

Члены совета, в свою очередь, предложили дополнить техзадание следующими целями: обеспечить территории системой видеонаблюдения и тревожной кнопки, безопасными подходами пешеходов, исключить выход с территории на улично-дорожную сеть в неположенных местах, установить современные общественные туалеты, предусмотреть комнаты матери и ребенка, а также организовать специализированные площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и другие.

Ранее Главархитектура Екатеринбурга представила методические рекомендации по оформлению фасадов новых объектов капитального строительства.

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