УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 14:59

Малоэтажка в дефиците

Малоэтажка в дефицитеПо данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в Екатеринбурге наблюдается острый дефицит малоэтажных и среднеэтажных новостроек. На 1 апреля доля квартир в домах до пяти этажей в общем объеме предложения на первичном рынке жилья города составляет всего 3%.

«У покупателей почти отсутствует качественный выбор в этом сегменте. На рынке есть несколько перспективных участков, которые могут пополнить перечень мало- и среднеэтажных объектов в ближайший год-два. Но вряд ли в ближайшее время стоит ждать существенного расширения предложения в этой группе», — рассказал УрБК начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

Напомним, что в начале 2020 года доля квартир в малоэтажных и среднеэтажных новостройках Екатеринбурга составляла 1,5%. После этого ситуация заметно улучшилась.

«Малоэтажное строительство долгое время было недооценено. Однако сейчас в секторе наметились некоторые коррективы, позволяющие надеяться на его дальнейшее развитие. Кроме того, в минувшем году в условиях пандемии возросла популярность более уединенных форматов жилья, что также говорит о перспективности малоэтажного домостроения. Такие проекты привлекают покупателей комфортными условиями для жизни, менее плотной застройкой, продуманными парковочными решениями и выгодной стоимостью на фоне иных объектов недвижимости», — отметил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Таким образом, преимущества малоэтажных домов стали особенно актуальны в 2020 году, когда граждане вынуждены были проводить больше времени в своих районах в связи с дистанционной работой или необходимостью самоизоляции.

Впрочем, говорить о качественном прорыве в этом сегменте недвижимости пока не приходится. По данным госкомпании «ДОМ.РФ», в среднем по стране доля малоэтажного строительства (учитывались объекты до 4 этажей включительно по состоянию на 15 декабря 2020 года) составляет 16%.

Первые три места в рейтинге регионов занимают Иркутская (50%), Челябинская (32%) и Ленинградская области (31%). Средний Урал не попал в число лидеров.

Екатеринбургские девелоперы по-прежнему делают ставку на высотное строительство. Как правило, себестоимость высоток в пересчете на квадратный метр заметно ниже, чем мало- или среднеэтажных домов. Приобретение земельных участков, подключение коммуникаций, благоустройство, прокладка подъездных дорог и создание другой инфраструктуры — все это требует больших затрат. Поэтому застройщику выгоднее возвести объект высотой более двадцати этажей, чтобы окупить расходы и вывести проект в прибыль.

Практика показывает, что строительство мало- и среднеэтажного жилья ведется лишь в тех случаях, когда на земельные участки наложены соответствующие ограничения по использованию. И на сегодняшний день в городе нет ни одной компании, которая бы специализировалась на развитии мало- и среднеэтажного строительства.

Михаил Хорьков считает, что в результате на рынке новостроек Екатеринбурга наблюдается серьезная диспропорция.

«На развитом рынке жилья у покупателя должен быть выбор. В идеале в центре города необходимо строить больше высоток, а на окраинах — малоэтажного и среднеэтажного жилья. Однако в реальности структура предложения никак не отличается. У покупателя просто нет выбора. Кроме того, сложившаяся ситуация создает лишнюю маятниковую миграцию и дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру», — сообщил М. Хорьков.

По его словам, бизнес зарабатывает в тех рамках, которые для него определил законодатель. Для изменения ситуации нужны нормативные ограничения и точечные переговоры с заинтересованными застройщиками.

Как отмечают аналитики УПН, доля малоэтажных и среднеэтажных проектов в структуре предложения при грамотной градостроительной политике может вырасти до 25%. Именно такой показатель является оптимальным для Екатеринбурга с точки зрения разнообразия предложения на рынке. В долгосрочной перспективе эти цифры кажутся вполне достижимыми.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
05.03.2021 В Екатеринбурге спрос на малоэтажное жилье в феврале вырос на 43%

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В Екатеринбурге в феврале этого года потребительский интерес к малоэтажным жилым ...

16.07.2020 УПН: Ротация предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга существенно замедлилась

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. Ротация предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в последние месяцы ...

07.02.2020 Малоэтажные перспективы

Екатеринбургские девелоперы делают ставку на высотное строительство ...

06.02.2020 Доля новостроек высотой до 10 этажей в Екатеринбурге составляет 9%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. В Екатеринбурге не реализуется ни одного девелоперского проекта высотой два-четыре ...

24.05.2017 В Екатеринбурге не развивается малоэтажное строительство

Девелоперам выгоднее строить 20-25-этажные высотки ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей15.03.2021Акции обогнали недвижимость по доходности15.03.2021Масленица в Академическом собирает все больше гостей16.03.2021Хроники пандемии17.03.2021Эксперимент забуксовал
Архив новостей
Апрель 2021 (329)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18