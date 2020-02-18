Трудовые договоры в России переведут в электронную форму

УрБК, Москва, 14.04.2021. Минтруд доработал законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс в части совершенствования электронного документооборота, сообщает «Российская газета». Если документ примут, то российские работодатели получат возможность составлять электронные трудовые договоры. В настоящее время трудовое законодательство запрещает ведение многих кадровых документов (трудовых, ученических договоров и других) только в электронном виде. Работодателям необходимо заключать договоры на бумажном носителе.

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