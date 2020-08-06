Помощницу финдиректора Завода транспортного оборудования признали виновной в хищении более 23 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. Карпинский городской суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в ...

Жительницу Карпинска осудили на 3,5 года за незаконную вырубку леса на 900 тыс. рублей

В Белоярском районе турагента осудили на 4 года за хищение у граждан более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2020. В Белоярском районном суде Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о ...