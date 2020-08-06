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Помощницу финдиректора Завода транспортного оборудования признали виновной в хищении более 23 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. В Кушве местную жительницу признали виновной в хищении средств предприятия на сумму более 23 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как было установлено в суде, Наталья Бессонова в период с сентября 2013 по январь 2016 года, являясь помощником финансового директора ООО «Завод транспортного оборудования», изготовила фиктивные договоры, счета на оплату и акты выполненных работ, в соответствии с которыми две организации и предприниматель оказали заводу транспортные услуги.

«Фактически данные организации договорных отношений с заводом транспортного оборудования не заключали, транспортные услуги не оказывали и являются фирмами-однодневками», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, Кушвинский городской суд признал Н. Бессонову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 200 тыс. руб. Также суд удовлетворил иск ООО «Завод транспортного оборудования», взыскав с осужденной сумму ущерба в размере более 23 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил, уточняют в прокуратуре Свердловской области.

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