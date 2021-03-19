Суд оштрафовал компанию «Роста трейд» за коммерческий подкуп менеджеров завода Синары

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Мировой судья судебного участка № 1 Верхнепышминского судебного района оштрафовал ООО «Роста трейд» за коммерческий подкуп должностных лиц предприятия из холдинга АО «Синара — Транспортные Машины».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что в июле 2020 года руководство ООО «Роста трейд» передало 333,5 тыс. руб. должностным лицам АО «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш». Это предприятие входит входит в Группу РПМ холдинга АО «Синара — Транспортные Машины».
Деньги были переданы за внеочередное погашение кредиторской задолженности по контракту на поставку товарно-материальных ценностей.
По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
По итогам рассмотрения административного дела ООО «Роста трейд» назначен штраф в размере свыше 500 тыс. руб.
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