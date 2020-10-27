В Екатеринбурге проведут реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Власти Екатеринбурга запланировали провести реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил заключить муниципальный контракт на выполнение первого этапа проекта. По итогам проведения работ проезжую часть улицы Лучистой расширят до трех полос в сторону микрорайона Солнечный.
Общая протяженность реконструируемого участка составит 1,1 км. Сроки окончания работ запланированы в период до конца 2024 года.
«Через разделительную полосу будет построена двухполосная проезжая часть по направлению в центр города. Кроме того, планируется увеличить ширину моста через реку Патрушиху с двух до четырех полос и расширить перекрестки Лучистой с улицами Счастливая и Чемпионов», — говорится в сообщении.
В ходе реконструкции будут проведены строительно-монтажные работы по обновлению очистных сооружений улично-дорожной сети микрорайона. В частности, запланировано обустройство трехсекционного аккумулирующего резервуара и трех подземных комплексов очистных сооружений производительностью 150 л/с каждый.
В рамках муниципального контракта подрядная организация выполнит благоустройство прилегающей к улично-дорожной сети территории. Стоить отметить, что по окончании этого этапа работ городские власти планируют начать проектирование трамвайной линии в Солнечный.
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Трамвайная линия в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге будет проложена вдоль улиц 2-я ...22.07.2020 Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории в микрорайоне Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания ...28.05.2020 На обсуждение жителей Екатеринбурга вынесут проект расширения дороги в Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский запустил процесс общественных обсуждений по ...02.08.2019 Глава Екатеринбурга утвердил проект строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания ...18.07.2019 Строительство трамвайных веток в Академический и Солнечный районы Екатеринбурга начнется в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. В 2020 году начнется строительство трамвайных веток, связывающих Академический район с ...