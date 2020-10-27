УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:59

В Екатеринбурге проведут реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Власти Екатеринбурга запланировали провести реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил заключить муниципальный контракт на выполнение первого этапа проекта. По итогам проведения работ проезжую часть улицы Лучистой расширят до трех полос в сторону микрорайона Солнечный.

Общая протяженность реконструируемого участка составит 1,1 км. Сроки окончания работ запланированы в период до конца 2024 года.

«Через разделительную полосу будет построена двухполосная проезжая часть по направлению в центр города. Кроме того, планируется увеличить ширину моста через реку Патрушиху с двух до четырех полос и расширить перекрестки Лучистой с улицами Счастливая и Чемпионов», — говорится в сообщении.

В ходе реконструкции будут проведены строительно-монтажные работы по обновлению очистных сооружений улично-дорожной сети микрорайона. В частности, запланировано обустройство трехсекционного аккумулирующего резервуара и трех подземных комплексов очистных сооружений производительностью 150 л/с каждый.

В рамках муниципального контракта подрядная организация выполнит благоустройство прилегающей к улично-дорожной сети территории. Стоить отметить, что по окончании этого этапа работ городские власти планируют начать проектирование трамвайной линии в Солнечный.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.10.2020 В Екатеринбурге начали подготовку земельных участков к прокладке трамвайной линии до микрорайона Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Трамвайная линия в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге будет проложена вдоль улиц 2-я ...

22.07.2020 Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории в микрорайоне Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания ...

28.05.2020 На обсуждение жителей Екатеринбурга вынесут проект расширения дороги в Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский запустил процесс общественных обсуждений по ...

02.08.2019 Глава Екатеринбурга утвердил проект строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания ...

18.07.2019 Строительство трамвайных веток в Академический и Солнечный районы Екатеринбурга начнется в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. В 2020 году начнется строительство трамвайных веток, связывающих Академический район с ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей15.03.2021Акции обогнали недвижимость по доходности15.03.2021Масленица в Академическом собирает все больше гостей16.03.2021Хроники пандемии17.03.2021Эксперимент забуксовал
Архив новостей
Апрель 2021 (329)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18