В Екатеринбурге проведут реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Власти Екатеринбурга запланировали провести реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил заключить муниципальный контракт на выполнение первого этапа проекта. По итогам проведения работ проезжую часть улицы Лучистой расширят до трех полос в сторону микрорайона Солнечный.



Общая протяженность реконструируемого участка составит 1,1 км. Сроки окончания работ запланированы в период до конца 2024 года.



«Через разделительную полосу будет построена двухполосная проезжая часть по направлению в центр города. Кроме того, планируется увеличить ширину моста через реку Патрушиху с двух до четырех полос и расширить перекрестки Лучистой с улицами Счастливая и Чемпионов», — говорится в сообщении.



В ходе реконструкции будут проведены строительно-монтажные работы по обновлению очистных сооружений улично-дорожной сети микрорайона. В частности, запланировано обустройство трехсекционного аккумулирующего резервуара и трех подземных комплексов очистных сооружений производительностью 150 л/с каждый.



В рамках муниципального контракта подрядная организация выполнит благоустройство прилегающей к улично-дорожной сети территории. Стоить отметить, что по окончании этого этапа работ городские власти планируют начать проектирование трамвайной линии в Солнечный.