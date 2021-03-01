Численность занятого населения в РФ за год сократилась на 1,65 млн человек

УрБК, Москва, 14.04.2021. В 2020 году количество занятых в России снизилось на 1,65 млн человек, из них 1 млн (60,61%) — работники в возрасте до 30 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
При этом, согласно исследованию, заметнее всего (на 24,9%, или на 89 тыс. человек) сократилась численность работников в возрасте от 15 до 19 лет. В то же время эта категория является самой малочисленной: на конец года в стране работающих подростков было лишь 268 тыс. человек.
Второй по динамике снижения количества занятых оказалась группа в возрасте от 25 до 29 лет, их число уменьшилось на 8,2%, или на 758 тыс. человек.
Менее заметно сократилось количество занятых в возрасте от 20 до 24 лет — на 4,5%, или на 163 тыс. человек, говорится в исследовании.
Согласно комментарию Минтруда, на уменьшение числа сотрудников до 30 лет повлиял отказ молодежи от стажировок, а работодателей — от найма неквалифицированного персонала, занятого в первую очередь в сфере услуг.
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