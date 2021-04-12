В Свердловской области выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 84 тыс. 338 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 17 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 880. За сутки из больниц выписано 136 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 77 тыс. 837 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 326 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 666 тыс. 209 человек. За сутки зарегистрировано 399 летальных случаев (всего 104 тыс.), выздоровели 9 тыс. 447 человек (всего 4 млн 291 тыс. 223).