Клиентам Сбербанка недоступно управление бонусами «Спасибо»

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Ряд клиентов Сбербанка на протяжении нескольких дней не могут воспользоваться бонусами «Спасибо», которые банк предоставляет при пользовании своими финансовыми сервисами. Недоступно управление бонусами в системе «Сбер Онлайн», в мобильном банке, а также оплата бонусами «Спасибо» покупок у партнеров программы кредитной организации.
В службе технической поддержки Сбербанка наличие проблемы с управлением бонусами признают, но сроки ее устранения назвать затрудняются.
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. В Ирбите суд принудил индивидуального предпринимателя вернуть деньги клиенту за ...29.05.2015 «Уральские авиалинии» возвращают 2 тыс. рублей бонусами за рейсы в Москву
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет акцию на рейсы из Екатеринбурга в Москву, ...22.08.2014 25 августа клиентам ОАО «Сбербанк России» будет недоступно проведение ряда операций
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УрБК, Екатеринбург, 04.03.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» присоединилась к бонусной программе «Спасибо от ...