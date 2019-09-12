Клиентам Сбербанка недоступно управление бонусами «Спасибо»

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Ряд клиентов Сбербанка на протяжении нескольких дней не могут воспользоваться бонусами «Спасибо», которые банк предоставляет при пользовании своими финансовыми сервисами. Недоступно управление бонусами в системе «Сбер Онлайн», в мобильном банке, а также оплата бонусами «Спасибо» покупок у партнеров программы кредитной организации.



В службе технической поддержки Сбербанка наличие проблемы с управлением бонусами признают, но сроки ее устранения назвать затрудняются.