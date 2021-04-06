УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:34

СКР возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе GIFAS в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на территории АО «Свердловский завод гипсовых изделий» (GIFAS) в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«По версии следствия, днем 3 апреля 2021 года по причине нарушения ответственными лицами предприятия требований охраны труда на работника, находившегося в тот момент в ремонтном люке силосного бункера, произошло обрушение гипсового-вяжущего материала», — говорится в сообщении.

Мужчина в результате несчастного случая скончался. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.04.2021 На заводе GIFAS в Екатеринбурге погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Екатеринбурге на территории АО «Свердловский завод гипсовых изделий» (GIFAS) 3 апреля ...

13.01.2021 СК возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудницы екатеринбургского «Водоканала»

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудницы ...

08.09.2020 СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе НЛМК-Урал в Ревде

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в ...

19.07.2018 СКР возбудил уголовное дело из-за гибели крановщицы на Серовском заводе ферросплавов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью сотрудницы АО «Серовский ...

04.07.2017 По факту гибели сотрудницы Серовского завода ферросплавов возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудницы АО «Серовский завод ферросплавов» ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей15.03.2021Акции обогнали недвижимость по доходности15.03.2021Масленица в Академическом собирает все больше гостей16.03.2021Хроники пандемии17.03.2021Эксперимент забуксовал
Архив новостей
Апрель 2021 (329)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18