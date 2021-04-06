СКР возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе GIFAS в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на территории АО «Свердловский завод гипсовых изделий» (GIFAS) в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«По версии следствия, днем 3 апреля 2021 года по причине нарушения ответственными лицами предприятия требований охраны труда на работника, находившегося в тот момент в ремонтном люке силосного бункера, произошло обрушение гипсового-вяжущего материала», — говорится в сообщении.



Мужчина в результате несчастного случая скончался. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».