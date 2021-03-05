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ФНС за сутки подала 30 исков о банкротстве компаний в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. В Арбитражном суде Свердловской области с 12 по 13 апреля 2021 года зарегистрировано 30 исков о банкротстве, поступивших от регионального управления Федеральной налоговой службы.

В частности, заявление подано о признании финансово несостоятельным ООО «Нижнетагильская Литейная Компания» (сумма задолженности — более 30,5 млн руб.). НЛК в 2018 году была зарегистрирована на базе обанкротившегося котельно-радиаторного завода (НКРЗ).

В число крупных должников свердловского УФНС попало также ООО «УралМеталлСтрой» (зарегистрирован в Екатеринбурге как поставщик черного металлопроката и трубной продукции, работающий в этой сфере с 2010 года). Общий объем задолженности составляет более 13,72 млн руб.

Также подан иск о банкротстве екатеринбургской логистической компании ООО «Транспортный партнер ЕКБ» (сумма долговых обязательств — более 9,38 млн руб.).

Ранее УрБК сообщал, что подразделения ФНС подали иски о банкротстве торговой сети «А-продукт» и Центра международной торговли (ООО «ЦМТЕ») на улице Куйбышева в Екатеринбурге.

Напомним, в прошлом году в России был установлен мораторий на банкротство юрлиц, оказавшихся в списке компаний, которые пострадали от экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции.

В 2020 году в Арбитражный суд Свердловской области поступило около 1,6 тыс. дел о банкротстве юрлиц. Для сравнения: в 2019 году таких заявлений было порядка 2 тыс.

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