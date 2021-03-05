УрБК, Москва, 14.04.2021. По итогам 2021 года российские суды могут признать банкротами 178,5 тыс. физических лиц. Это ...

Число личных банкротств в России в 2021 году может вырасти в 1,5 раза

В Свердловской области в 2020 году на 2 тыс. возросло число дел о банкротстве физлиц

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Число дел о банкротстве физлиц, поступивших в Арбитражный суд Свердловской области в ...