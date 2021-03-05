Число личных банкротств в России в 2021 году может вырасти в 1,5 раза

По итогам 2021 года российские суды могут признать банкротами 178,5 тыс. физических лиц. Это в 1,5 раза больше уровня прошлого года, говорится в исследовании сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart.
Ключевыми драйверами роста станут популярность механизма избавления от долгов среди физлиц и последствия пандемии, пишут «Известия».
Напомним, что в 2020 году в Арбитражный суд Свердловской области поступило 7 тыс. 528 заявлений о банкротстве физических и юридических лиц. Для сравнения: в 2019 году — 5 тыс. 739 заявлений.
УрБК, Москва, 14.04.2021. По итогам 2021 года российские суды могут признать банкротами 178,5 тыс. физических лиц. Это ...05.03.2021 В Свердловской области в 2020 году на 2 тыс. возросло число дел о банкротстве физлиц
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Число дел о банкротстве физлиц, поступивших в Арбитражный суд Свердловской области в ...05.03.2021 Свердловские бизнесмены утратили интерес к банкротству юридических лиц
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Свердловские бизнесмены утратили интерес к банкротству юридических лиц. Об этом сегодня ...15.01.2021 Число банкротств физлиц в России в 2020 году увеличилось на 70%
По итогам 2020 года количество банкротств граждан увеличилось более чем на 70%, тогда как число банкротств юридических ...15.01.2021 Число банкротств физлиц в России в 2020 году увеличилось на 70%
УрБК, Москва, 15.01.2021. По итогам 2020 года количество банкротств граждан увеличилось более чем на 70%, тогда как ...