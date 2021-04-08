Екатеринбург на новых рельсах

На прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах по развитию общественного транспорта. С одной стороны, концепция была представлена градоначальником в рамках его программы «Пять Д». Одновременно с этим глава города показал преемственность в реализации прежних проектов горадминистрации по развитию общественного транспорта Екатеринбурга.



Напомним, свою программу Алексей Орлов представил 9 февраля 2021 года на заседании Екатеринбургской городской думы, на котором он был избран главой города. В самой программе заложены пять драйверов развития Екатеринбурга. Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»).



Кроме того, драйверами программы являются создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).



Трамваи в концессию



Опираясь на эти пункты, глава Екатеринбурга в рамках пресс-конференции представил план по развитию городского общественного транспорта. По словам А. Орлова, за три месяца работы он успел ознакомиться в целом со всем городским хозяйством. И отдельно глава Екатеринбурга выразил обеспокоенность в связи с состоянием части парка ЕМУП «Гортранс».



«По автобусному парку ситуация более-менее неплохая (в этом году в Екатеринбург доставят еще 60 новых автобусов — прим. ред.). Электрический же транспорт находится в плачевном состоянии. Мы достаточно давно этими вопросами занимались, рассматриваем вопрос концессионного соглашения», — сказал Алексей Орлов.



Он отметил, что решение о заключении концессии вышло на финальную стадию. Окончательно оно будет приниматься в зависимости от участия федерального бюджета в обновлении парка электротранспорта.



«Надеюсь, что в ближайшей перспективе выйдем на какую-то финансовую модель. Но это будет конкурс (на концессию — прим. ред.), будем выбирать (концессионера — прим. ред.) из всех желающих», — отметил глава Екатеринбурга.



Кроме того, городские власти продолжат работу по обустройству новых транспортных маршрутов. А. Орлов напомнил, что к июлю 2021 года планируется заключить контракт на строительство второй трамвайной ветки в район Академический. Построить линию планируется ускоренными темпами к 2023 году.



В то же время следует отметить, что представленный А. Орловым план является продолжением концепции развития общественного транспорта города. Этот проект был представлен городскими властями еще в сентябре 2020 года. Среди инфраструктурных мероприятий, которые будут реализованы в этой схеме, к числу важных разработчики относят проекты трамвайного сообщения между центром и отдаленными районами города. Кроме того, проектом предусмотрено масштабное обновление трамвайно-троллейбусного парка через концессию. Отдельно будут внедряться на сети удобные пересадочные маршруты для оптимизации времени поездки горожан.



Таким образом, в недавнем выступлении Алексея Орлова прослеживается преемственность в развитии городского хозяйства, которая была заложена его предшественниками. К слову, после недавних кадровых ротаций в администрации Екатеринбурга свою должность сохранил замглавы города Алексей Бубнов. До переназначения именно он курировал транспортные вопросы.



Обновленная подземка



Отдельным пунктом на пресс-конференции главы Екатеринбурга стал вопрос развития метрополитена. Алексей Орлов уточнил, что за последние 10 лет планы по строительству второй ветки метро устарели, и документацию необходимо скорректировать.



«Конечно, метро — очень удобный и востребованный вид транспорта. Но строительство очень дорогое. Я бы не стал обещать, что мы в ближайшее время построим вторую ветку. Но мы будем работать над возможностью строительства», — сказал глава Екатеринбурга.



При этом в ближайшее время градоначальник намерен ознакомиться с московским опытом строительства метрополитена.



«Я буду на следующей неделе в Москве. Посмотрю внимательно те технологии, которые там используются, и оценю, насколько возможно их использование у нас», — сказал Алексей Орлов.



Вторая линия екатеринбургского метро, призванная расширить транспортную сеть города в широтном направлении, должна связать крайний запад города — проектируемый район ВИЗ-Правобережный — с крайним востоком — районом ЖБИ.



Необходимость в актуализации документации появилась в том числе после того, как администрация Екатеринбурга отстояла в суде территорию над законсервированной станцией «Бажовская». УрБК ранее сообщал, как компания «Промавтосервис» незаконно возвела на этом участке здание автоцентра. В декабре 2019 года Арбитражный суд Свердловской области обязал организацию вернуть администрации Екатеринбурга земельный участок возле перекрестка 8 Марта — Большакова. Эта позиция была подтверждена в других инстанциях, включая Верховный суд России.



В будущем же через «Бажовскую» должна пройти новая ветка екатеринбургской подземки. Соответственно, сама станция станет пересадочным пунктом. Наличие такого объекта в собственности администрации Екатеринбурга станет хорошим аргументом при переговорах с федеральным центром о субсидировании строительства второй линии метро.