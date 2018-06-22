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Свердловское УФАС выявило картель при ремонте дорог в Полевском

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило картель при ремонте дорог в Полевском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии УФАС, ООО «ГУДСР» и ООО «ИЦ «Дорконтроль» заключили антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен в аукционе на право заключения госконтракта на выполнение работ по ремонту дорог. Начальная (максимальная) цена контракта составила 79 млн руб.

«Являясь взаимно осведомленными об участии друг друга в торгах, общества в отсутствие иных конкурентов отказались от подачи ценовых предложений. Контракт был заключен с первым подавшим заявку на участие — ООО «ИЦ «Дорконтроль» по начальной максимальной цене. Впоследствии исполнение более 90% мероприятий контракта было передано по договору субподряда на исполнение аффилированной с ООО «ГУДСР» компании ООО «АСТ-ГРУПП», — рассказала начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС России Ольга Смирнова.

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