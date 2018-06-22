Свердловское УФАС выявило картель при ремонте дорог в Полевском

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Свердловское УФАС выявило признаки картеля на торгах по строительству и ремонту дорог ...

УФАС выявило признаки картеля на торгах по строительству и ремонту дорог в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Свердловской области в ...

Свердловское УФАС в 2017 году выявило в области пять картельных сговоров

«Форатек ЭнергоТрансСтрой» оштрафован за сговор с ОАО «Свердловскавтодор»

УФАС: за сговор на торгах к ответственности будет привлечен не только «Свердловскавтодор», но и «Форатек ЭнергоТрансСтрой»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2012. «За сговор на торгах к административной ответственности будет привлечен не только ...