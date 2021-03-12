Жительница Екатеринбурга отсудила у управляющей компании более 250 тыс. рублей за ненадлежащее обслуживание водопровода

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда о выплате УК «Дом Сервис» более 250 тыс. руб. жительнице Екатеринбурга за ненадлежащее обслуживание водопровода.



Как сообщает пресс-служба облсуда, в 2020 году в квартире женщины произошел потоп: у соседей сверху прорвало трубу холодного водоснабжения. В результате этого пострадали внутренняя отделка квартиры и имущество.



Согласно заключению ООО «Главэкспертиза», причиной прорыва трубы стала коррозия материала из-за длительной эксплуатации оборудования без своевременного ремонта. Стоимость восстановления отделки квартиры заявительницы составила 164 тыс. 600 руб.



Женщина обратилась с иском к УК «Дом Сервис» в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Она просила взыскать с ответчика вышеназванную сумму ремонта, а также компенсацию морального вреда (10 тыс. руб.), штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от присужденной суммы и расходы по оплате услуг специалиста (7 тыс. руб.).



Суд удовлетворил требования пострадавшей частично и взыскал с ответчика материальный ущерб — 164 тыс. 600 руб., компенсацию морального вреда — 2 тыс. руб., штраф — 83 тыс. 300 руб. и расходы на оплату услуг специалиста — 7 тыс. руб.



Однако ответчик подал апелляционную жалобу на решение суда, считая, что авария произошла по вине соседей женщины: они выполнили перепланировку квартиры без согласования проекта, перенеся стояки холодного и горячего водоснабжения.



В результате рассмотрения дела Свердловский областной суд не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции. Апелляционная жалоба УК «Дом Сервис» была оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.