Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Нижнем Тагиле составляет 9,2 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Аренда однокомнатных квартир в Нижнем Тагиле в I квартале 2021 года подешевела на 4,2% (до 9 тыс. 161 руб. в месяц), двухкомнатных — подорожала на 1,6% (до 14 тыс. 344 руб.), трехкомнатных — на 3,1% (до 19 тыс. 137 руб.). Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
В среднем по стране (учитывались города с населением от 300 тыс. человек) аренда «однушек» подорожала на 4,4% (до 14 тыс. руб. в месяц), «двушек» — подешевела на 1% (до 18 тыс. руб.), «трешек» — на 5,9% (до 22,6 тыс. руб.).
УрБК, Челябинск, 09.04.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске в I квартале 2021 года подорожала на 2,8% (до 11 ...21.01.2021 Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 11 тыс. рублей в месяц
УрБК, Челябинск, 21.01.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске в 2020 году подешевела на 2,6% (до 11 тыс. 060 ...06.11.2020 Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в III квартале снизилась на 3,1%
УрБК, Челябинск, 06.11.2020. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в III квартале снизилась на ...11.07.2017 Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге подешевела на 6,4%
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге по итогам I полугодия 2017 года составила 14 тыс. 834 ...11.07.2017 Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в I полугодии подешевела на 6,4%
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге по итогам I полугодия ...