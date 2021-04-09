Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Нижнем Тагиле составляет 9,2 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Аренда однокомнатных квартир в Нижнем Тагиле в I квартале 2021 года подешевела на 4,2% (до 9 тыс. 161 руб. в месяц), двухкомнатных — подорожала на 1,6% (до 14 тыс. 344 руб.), трехкомнатных — на 3,1% (до 19 тыс. 137 руб.). Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



В среднем по стране (учитывались города с населением от 300 тыс. человек) аренда «однушек» подорожала на 4,4% (до 14 тыс. руб. в месяц), «двушек» — подешевела на 1% (до 18 тыс. руб.), «трешек» — на 5,9% (до 22,6 тыс. руб.).