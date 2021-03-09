Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 24%

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в январе-феврале 2021 года составил 18 млрд 366 млн руб., сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах показатель сократился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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