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Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже на электронных торгах находящегося в залоге по ипотеке имущества

УрБК, Москва, 13.04.2021. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продаже на электронных торгах имущества, находящегося в залоге по ипотеке. Об этом сообщает «Прайм».

Документ разработан в рамках исполнения решения Совета безопасности и последующего за этим поручения президента РФ Владимира Путина по вопросу создания единой системы управления арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, которое подлежит обращению в собственность государства.

В марте замглавы Минфина Алексей Моисеев пояснял, что Совбез отмечал большое количество нарушений при продаже конфискованного имущества, в том числе находящегося в залоге по ипотеке, поэтому президент счел необходимым, чтобы все эти торги проводились в электронной форме.

Отмечается, что законопроект предусматривает переход на электронную форму торгов при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников в порядке исполнительного производства. Это имущество должно будет реализовываться на единых электронных площадках, отобранных кабмином, где в настоящее время на аукционах реализуется конфискованное и некоторое другое обращенное в собственность государства имущество.

В правительстве РФ считают, что переход к электронной форме торгов поможет повысить уровень их прозрачности и конкурентности, а также полностью обеспечить интересы сторон исполнительного производства.

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