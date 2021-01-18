Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19%

Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Также отмечается, что на 11,1% выросло число преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. С использованием расчетных (пластиковых) карт совершено 961 преступление, через интернет — 2,3 тыс., средства мобильной связи — 1 тыс. 557.



«С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено 35,8% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 64,5% мошенничеств и 17,2% краж. Из числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 11,4% деяний совершены в отношении пенсионеров по старости, 1,3% — в отношении несовершеннолетних, 0,8% — в отношении инвалидов 1 и 2 группы», — говорится в сообщении.



Всего за указанный период в области зарегистрировано 13 тыс. 553 преступления, что на 3,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Более половины всех зарегистрированных преступлений (51,1%) составляют хищения чужого имущества. Путем кражи совершено 65,3% хищений, путем мошенничества — 25,6%, присвоения или растраты — 1,5%.